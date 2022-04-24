Генштаб опубликовал новые данные о потерях российской армии

Генштаб опубликовал новые данные о потерях российской армии
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ опубликовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине с начала вторжения.

Об этом говорится в сообщении﻿ Генштаба в Facebook.

  • личного состава – ликвидировано около 21800,
  • танков – 873,
  • боевых бронированных машин ‒ 2238,
  • артиллерийских систем – 408,
  • РСЗО – 147,
  • средства ПВО – 69,
  • самолетов – 179,
  • вертолетов – 154,
  • автомобильной техники – 1557,
  • корабли /катера - 8,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 191,
  • специальная техника – 28,
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

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