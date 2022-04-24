Генштаб опубликовал новые данные о потерях российской армии
Генеральный штаб ВСУ опубликовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине с начала вторжения.
Об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook.
- личного состава – ликвидировано около 21800,
- танков – 873,
- боевых бронированных машин ‒ 2238,
- артиллерийских систем – 408,
- РСЗО – 147,
- средства ПВО – 69,
- самолетов – 179,
- вертолетов – 154,
- автомобильной техники – 1557,
- корабли /катера - 8,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 191,
- специальная техника – 28,
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.