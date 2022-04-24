Подоляк: Киев предлагает Москве спецпереговоры по Мариуполю

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявляет, что российские войска непрерывно атакуют мариупольский завод "Азовсталь", в подземельях которого находятся украинские защитники и мирные жители, – он предлагает РФ специальные переговоры, сообщает Украинская правда.

"Пасха-2022. Но прямо сейчас РФ без остановки атакует мариупольскую Азовсталь. Место, где находятся наши гражданские и военные, засыпают тяжелыми авиабомбами, обстреливают артиллерией и интенсивно концентрируют силы и технику для штурма. Кто там отдал приказ "не штурмовать"? Предлагаю РФ подумать об остатках репутации" , – заявил он.

По словам Подоляка, для спасения репутации РФ необходимы три "мариупольских шага":