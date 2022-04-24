Разведка Британии: РФ немного продвинулась на Донбассе, Украина держит оборону

Российской армии удалось занять некоторые новые территории с начала попыток наступления на Донбассе, украинская армия решительно оказывает сопротивление на всех направлениях, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в последнем обзоре британской разведки о войне в Украине.

В нем отмечают, что Украина на этой неделе отразила многочисленные попытки наступления вдоль фронта на Донбассе.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 April 2022



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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/lZE8s05wuX — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 24, 2022