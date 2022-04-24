Разведка Британии: РФ немного продвинулась на Донбассе, Украина держит оборону
Российской армии удалось занять некоторые новые территории с начала попыток наступления на Донбассе, украинская армия решительно оказывает сопротивление на всех направлениях, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в последнем обзоре британской разведки о войне в Украине.
В нем отмечают, что Украина на этой неделе отразила многочисленные попытки наступления вдоль фронта на Донбассе.
"Несмотря на то, что Россия смогла несколько продвинуться, украинская армия оказывала решительное сопротивление на всех направлениях и нанесла значительные потери российским силам. На эффективность российских подразделений вероятно влияет их низкий моральный дух и ограниченное время на восстановление боеспособности и реорганизацию сил после предыдущих наступательных операций", – отмечает британская разведка.