Азов: на Пасху в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на головы детей

Сегодня на Пасху враги продолжают обстреливать и пытаются штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе, сбрасывать бомбы на головы детей, сообщает Укринформ.

Об этом в видеообращении сказал заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь (друг Калина).

"Помните: в это время, когда вы пересылаете пасхальные картинки и наслаждаетесь перемирием, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на головы ни в чем неповинных детей", - отметил Паламарь .

Он рассказал, что россияне продолжают сбрасывать на защитников Маируполя и его мирных жителей авиационные бомбы, стреляют из пушек, танков и корабельной артиллерии, а вражеская пехота пытается штурмовать. Боец поблагодарил всех, кто не на словах, а на деле пытается помочь жителям Мариуполя эвакуироваться с опасной территории, а военным, оставшимся один на один с превосходящими силами противника, - выйти из окружения. И призвал весь цивилизованный мир присоединиться к этим усилиям.

Как сообщалось, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк призвал РФ, которая не прекращает попыток атаковать "Азовсталь", "подумать об остатках своей репутации" и предпринять три "мариупольских шага": объявить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем; немедленно дать гумкоридор для гражданских; согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы Украина забрала/обменяла военных.

На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе находятся около 1000 человек гражданских и украинских военных, среди которых около 500 раненых. Украинские власти требуют от россиян обеспечить срочный гуманитарный коридор из металлургического комбината.