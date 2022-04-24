Джонсон и Зеленский обсудили британскую помощь для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Борис Джонсон провели телефонный разговор, в котором обсудили актуальную ситуацию и британскую помощь для Украины, сообщает Европейская правда.
"Сегодня я поговорил с президентом Зеленским, чтобы предоставить ему последнюю информацию о шагах Британии для поддержки Украины. Мы предоставляем дальнейшую военную помощь, включая защищенные машины, и ввели новые санкции против представителей российской армии."
Мы возобновляем работу посольства в Киеве, выражая солидарность с украинцами. Кроме того, правительство Британии помогает собирать доказательства военных преступлений. Россию нужно привлечь к ответственности за её действия", – отметил Борис Джонсон.
"Продолжил диалог с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Рассказал о противодействии агрессии РФ, о ситуации в Мариуполе. Поблагодарил за важную и весомую оборонную поддержку, макрофинансовую помощь. Обсудили гарантии безопасности для Украины", - рассказал о разговоре Владимир Зеленский.