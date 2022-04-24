Ракетный обстрел Одессы: прокуратура открыла уголовное производство

Правоохранители начали расследование по факту ракетного обстрела Одессы 23 апреля, сообщает УНИАН.

Как говорится в сообщении Одесской областной прокуратуры, открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 23 апреля 2022 г. военнослужащие вооруженных сил РФ нанесли ракетные удары по жилому дому в Киевском районе Одессы. В результате взрывов вражеских снарядов разрушены жилые помещения между 2 и 5 этажами, выходы были заблокированы, люди находились в ловушке. Также возник пожар. Повреждены близлежащие дома и автомобили.

Отмечается, что каких-либо военных объектов на данной территории нет.

Противник 23 апреля выпустил по Одессе семь ракет, две из них сбили, однако в результате ракетного удара погибли восемь человек, среди жертв был трехмесячный ребенок. Кроме того, в результате вражеской атаки пострадали 18-20 человек.

После атаки оккупантов поврежден жилой дом и объекты инфраструктуры.