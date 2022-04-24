NYT: бывший канцлер Шредер не сожалеет о своей политике по отношению к РФ

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер не сожалеет о своей позиции по поводу России, несмотря на ее нынешнюю войну против Украины, сообщает УНИАН.

Об этом он заявил в интервью New York Times (NYT). Он отметил, что нет никакой вины в прежних пророссийских настроениях Берлина.

По данным издания, через 17 дней после ухода с поста канцлера в 2005 году Шредеру позвонил его друг президент России Владимир Путин с предложение возглавить комитет акционеров Nord Stream, который отвечал за строительство первого подводного газопровода. Этот газопровод был согласован в последние недели его канцлерства и при его решительной поддержке.

Спустя 17 лет он остается таким же самоуверенным, отмечает издание.

"Я не виню себя… Это не мое дело" , - прокомментировал он зависимость Германии от российского газа, которая позволила Путину давить на Европу и наполнять военную казну.

Так он считает и сейчас, когда Путин ведет жестокую войну против Украины, и при том, что вся Германия пересматривает отношения с Россией.

Издание отмечает, что у Германии было убеждение, которое поддерживалось длинной чередой канцлеров, отраслевых лидеров, журналистов и общественности, что Россия, связанная торговыми отношениями, будет слишком многим рисковать в случае конфликта с Европой.

NYT отмечает, что Шредер был далеко не одинок в этом убеждении, но сегодня он стал самым выдающимся лицом той долгой эпохи просчетов не только потому, что не выражает сожаления, но и потому, что он извлек из этого солидную прибыль, заработав миллионы на продвижении российских энергетических интересов.

На вопрос о российских военных преступлениях в Буче под Киевом он ответил, что они должны быть расследованы. При этом Шредер выразил сомнение, что приказы по Буче исходили именно от Путина.

"Я думаю, что эта война была ошибкой, и я всегда так говорил. Что нам нужно сделать сейчас, так это установить мир как можно быстрее" , - добавил он.

Издание отмечает, что Шредер внегласно пытался воспользоваться своим статусом друга Путина и повлиять на него с целью остановить войну в Украине. Но у него ничего не вышло.

По данным NYT, с начала масштабного нападения на Украину в знак протеста подали в отставку все сотрудники парламентского офиса Шредера, включая руководителя его аппарата и спичрайтера с 20-летним стажем, которые работали с ним с тех пор, как он был канцлером.

Также издание отмечает, что Шредер отказался от своего почетного гражданства в Ганновере до того, как власти города сделали это. В последний раз в Ганновере лишали почетного гражданства Адольфа Гитлера, посмертно. А когда футбольный клуб "Боруссия Дортмунд", который Шредер поддерживает с 6 лет, потребовал от него резкого заявления в отношении Путина, тот аннулировал свое членство.

В настоящее время Шредер остается председателем комитета акционеров Nord Stream, зарабатывая, как сообщается, около $270 тыс. в год, и возглавлял наблюдательный совет концерна Nord Stream 2, который построил второй трубопровод, соединяющий Россию с Германией по дну Балтийского моря, пока его не закрыли.

С 2017 года он также является председателем совета директоров российской нефтяной компании "Роснефть", зарабатывая, согласно общедоступным данным, еще $600 тыс. год сверх своей ежемесячной государственной стипендии в размере $9 тыс. как бывший канцлер.