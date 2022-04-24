"Красный крест" заявил о необходимости гуманитарного коридора из Мариуполя

Международный комитет "Красного креста" на 55-й день блокады Мариуполя заявил о необходимости немедленного гуманитарного коридора из Мариуполя и готовности своих работников способствовать безопасному выходу людей из "Азовстали", как только стороны договорятся об этом, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит заявление МККК от 24 апреля.

"МККК глубоко встревожен ситуацией в Мариуполе, где население крайне нуждается в помощи. Для добровольного безопасного выхода из города, в том числе с территории завода "Азовсталь", тысяч гражданских лиц и сотен раненых необходимо немедленное предоставление беспрепятственного гуманитарного доступа".

Международная организация заявляет, что с конца февраля работает, чтобы помочь нуждающемуся гражданскому населению в Мариуполе и других городах, откуда они не могут выбраться.

И добавляет, что МККК неоднократно призывал к предоставлению возможностей безопасного выхода гражданского населения из этих районов, а также к предоставлению разрешения на доставку туда беспристрастной гуманитарной помощи, напоминая о необходимости соблюдения принципов гуманности и международного гуманитарного права.

"Каждый день, каждый уходящие часы имеют ужасную цену для людей.

Как нейтральный и беспристрастный посредник МККК готов помогать сторонам конфликта согласовывать практические и пригодные для выполнения соглашения для обеспечения добровольной эвакуации нуждающимся.

На местах размещены команды работников для содействия проведению безопасного выхода, как только будет заключено такое соглашение и предоставлены гарантии безопасности".