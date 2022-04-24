Луганская ОВА: российские войска разрушили 7 православных храмов

Войска РФ повредили в Луганской области по меньшей мере семь православных храмов - разрушения получили и новостройки, и памятники архитектуры, сообщает Укрінформ.

Об этом идет речь в заявлении Луганской областной военной администрации.

"Русский мир" разрушает все на своем пути. Ему не нужны ни люди, ни дома, ни предприятия, ни монументы культуры. Россияне стирают с Луганской земли все, что встречают. Даже то, во что сами верят – православные храмы" , – говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что четыре прямых попадания снарядов выдержал Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке. Несмотря на это, в его подвальном помещении в воскресенье состоялась пасхальная заутреня и Божественная литургия.

Частично разрушено здание Свято-Екатерининского храма в Счастье, которое является памятником культурного наследия. Артиллерийские снаряды русской армии попали в Свято-Митрофановский храм в Лисичанске и храм в честь Мотроны Московской в Рубежном. Повреждения получил храм Свято-Михайловского прихода в Попасной. В Рубежном пострадала новостройка – Свято-Георгиевский храм. В Свято-Троицком храме в Троицком выбило окна.

Кроме того, были разрушены исламский культурный центр "Бисмелье" в Северодонецке и молитвенное помещение Евангельских христиан-баптистов в Метелкино.