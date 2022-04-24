СБУ задержала депутата-коллаборанта и ликвидировала агентурную сеть РФ

Служба безопасности Украины продолжает разоблачать изменников, корректировщиков огня и уничтожать разветвленные агентурные сети оккупантов, сообщает Укринформ.

Об этом СБУ сообщает в Фейсбуке.

В частности, в Херсонской области на государственной измене разоблачили депутата одного из местных советов. Он был завербован представителями федеральной службы безопасности РФ для разведывательно-подрывной деятельности.

"После начала полномасштабной агрессии россии против Украины коллаборант помогал "расквартировывать" российских военных во временно оккупированном Херсоне. Также предоставлял ориентиры местности для патрулирования территории города", - говорится в сообщении .

Сотрудники СБУ задержали изменника во время поездки в Одессу, откуда тот планировал выехать за рубеж, используя иностранный паспорт.

В Харьковской области контрразведчики СБУ разоблачили приспешницу россиян, которая корректировала вражеские ракетные обстрелы школ, больниц и жилых кварталов. Она также передавала захватчикам координаты расположения объектов критической инфраструктуры и дислокации украинских военных. Во время обысков у задержанной обнаружены средства связи с куратором спецслужб россии и крупная сумма российских рублей.

В Луганской области ликвидировали группу вражеских информаторов, в состав которой входили трое жителей Северодонецка. Они собирали разведданные о перемещении техники ВСУ, фотографировали и передавали захватчикам фото с привязкой к местности.

"Также российские агенты корректировали вражеские артиллерийские обстрелы городской инфраструктуры и жилых домов. За "работу" информаторам обещали вознаграждение в виде автомобиля, который оккупанты намародерили у местных жителей. Сотрудники СБУ задержали агентов на попытке фотофиксации позиций украинских войск", - отметил он .

Еще одну приспешницу захватчиков разоблачили вблизи Попасной. Она передавала информацию о расположении украинских огневых позиций. Связь с врагом поддерживала через свою дочь, которая, находясь в Москве, была завербована ФСБ.

В Донецкой области СБУ задержала корректировщицу вражеской бомбардировки одного из краматорских заводов. Именно по ее координатам агрессоры совершали авиаудары по промышленному объекту.

"До этого злоумышленница собирала разведданные о позициях и количеству украинских военных на территории города. Полученную информацию передавала в так называемое "МГБ ДНР" через отработанные каналы связи", - сообщили в СБУ .

В Одессе задержали интернет-агента российских спецслужб, которого враг "расконсервировал" в начале полномасштабной агрессии России для проведения информационных диверсий. Злоумышленник распространял через соцсети дезинформацию о ситуации на фронте и призывал поддержать врага. Для этого он специально создал и администрировал более десяти пропагандистских интернет-платформ.

Кроме того, СБУ заблокировала деятельность группы энергетических компаний, которыми руководили из Российской Федерации.