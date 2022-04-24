Гайдай: на Пасху удалось эвакуировать 16 жителей Попасной
Из Попасной Луганской области в воскресенье эвакуировали 16 мирных жителей, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай.
Люди выехали на автобусе, которым утром в общину была завезена гуманитарная помощь.
Среди эвакуированных травмированный мужчина. Ночью он получил повреждение из-за обвала перекрытия в подвале многоэтажки.
По словам Гайдая, желающих спастись от "русского мира" было и больше, за ними отправили автомобили, однако оккупанты начали обстрелы. Один автомобиль иссечен обломками снаряда.