МИД Австрии выступает против членства Украины в ЕС – реакция Киева
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг считает, что Украине не следует предлагать членство в Евросоюзе, сообщает Европейская правда.
Об этом он заявил в выступлении 14-м саммите европейских медиа в Лех-ам-Арльберге, сообщает Европейская правда.
В частности, министр считает, что Украина не должна получить статус кандидата в июне, как рассчитывает президент Зеленский.
Он обосновал свою позицию тем, что есть государства Западных Балкан, которые проходили гораздо более длинный путь к кандидатству.
Австрийское издание Heute приводит также слова Шалленберга о том, что Украине в принципе не следует становиться членом ЕС, даже в дальнейшем. Он высказался за другой путь для Украины, чем полное членство.
По словам министра, должны быть также другие модели, чем вступление Украины в ЕС, присоединение к Единой экономической зоне ЕС или просто сохранение действующего уровня Соглашения об ассоциации. Шалленберг призвал к большей гибкости поиска механизмов сближения Украины и ЕС.
Однако он бесспорно поддержал дальнейшее углубление отношений ЕС с Украиной.
"Мы экспортируем наш западный образ жизни", - пояснил он.
В МИД Украины выразили разочарование позицией главы МИД Австрии Александра Шалленберга, считающего, что считает, что Украине не стоит предлагать членство в Евросоюзе.
Об этом заявил представитель МИД Олег Николенко.
"Разочарованы высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии о европейском будущем Украины. Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы" - сказал он.
По его словам, такие высказывания также игнорируют тот факт, что подавляющее большинство населения стран-учредителей ЕС поддерживает членство Украины.
Он напомнил слова министра Дмитрия Кулебы, что украинский народ платит слишком высокую цену за ошибки многих европейских правительств и что их необъективное восприятие реальности уже привело к политическому и экономическому ослаблению Европы.
"Похоже, нынешней войны, жертв и разрушений им мало. Продолжать под разными предлогами откладывать во времени членство Украины в ЕС или искать ему альтернативу означает потакать агрессивным планам Путина и тормозить укрепление Евросоюза путем включения возможностей Украины" - отметил Николенко.
"У Украины есть все основания требовать объективного признания ее заслуг и стратегической роли для ЕС. Благодаря несокрушимой воле и смелости президента Украины и украинского народа Европа сегодня может жить в мире. Без преувеличений наше государство стало форпостом защиты безопасности ЕС, европейской свободы и европейских ценностей", - подчеркнули в МИД.