В Австрии спрогнозировали, когда ЕС откажется от российского газа

Европейский Союз намерен отказаться от поставок российского газа до 2027 года, однако в Австрии такую цель называют очень амбициозной, сообщает УНИАН.

Об этом сказала министр по защите климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер в интервью Kurier.

По ее словам, Австрия на 80% зависит от российского природного газа, что делает страну уязвимой к шантажу.

"В конце концов, это результат политики последних 15 лет, когда было сделано мало для снижения зависимости. Вот почему мы сейчас работаем над планом выхода. И в то же время мы подготовили все планы на случай чрезвычайных ситуаций" , - сказала она.

При этом Гевесслер считает такие планы очень амбициозными, что потребуют значительных изменений.