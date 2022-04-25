Времени осталось немного: как переселенцам получить помощь за два месяца

С 1 мая специфика выплат для внутренне перемещенных лиц изменится: помощь будут выплачиваться не всем ВПЛ, сообщает Сегодня.

Соответствующие изменения Правительство зафиксировало в постановлении КМУ от 20 марта 2022 года №332 "Некоторые вопросы выплаты пособия на проживание внутри перемещенным лицам".

Так, все переселенцы смогут получить помощь только за два месяца (март, апрель) в размере 2000 грн, на детей – 3000 грн, а лица с инвалидностью – 3000 грн. Однако с 1 мая 2022 г. на помощь смогут претендовать только те переселенцы, которые:

переместились с территории территориальных громад, расположенных в районе проведение военных (боевых) действий;

находятся под временной оккупацией, окружении (блокировке);

окружении (блокировке); в которых жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения, и которые подали заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности через Единый государственный вебпортал электронных услуг.

Так что времени, чтобы получить финансовую помощь, осталось совсем мало.

Как получить помощь?

Сперва, для получение помощи, нужно стать на учет как вынужденный переселенец/ Для этого нужно лично обратиться в органы социальной защиты населения, уполномоченное лицо общины, ЦНАП, или подать заявку на портале "Дія".

Чтобы получить статус ВПЛ и выплаты через приложение: