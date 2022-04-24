Минобороны: более 80% раненых украинских военных возвращаются в строй

Благодаря усилиям военных медиков, более 80% раненых украинских военных возвращаются в строй, сообщает Укринформ.

Об этом сообщила в эфире национального телемарафона замминистра обороны Анна Маляр.

«Вчера мне удалось передать куличи нашим раненым в один из госпиталей Украины и медицинскому коллективу, потому что надо понимать, что наши военные медики сегодня так же на фронте, они, по сути, отвечают за жизнь и здоровье наших раненых воинов. И надо понимать, что это огромная победа украинской военной медицины, очень высокий процент раненых снова возвращается в строй – это более 80 процентов. Речь идет об уровне военной медицины, качестве лечения и реабилитации», - сказала Маляр .

Об обеспечении оружием украинской армии замминистра отметила, что сейчас все государственные процессы организованы на высоком уровне и есть возможность обеспечивать Вооруженные силы всем, что нужно.

«Единственное, с чем мы сами не можем справиться, – это помощь с тяжелым вооружением, которое мы ожидаем от западных стран. Все, что касается других позиций, сегодня все это организовано... Но самая большая помощь – это человеческое участие, внимание к нашим военным, проявление благодарности. И сегодня это очень хорошая возможность – праздник, но это нужно делать каждый день, и это будет наибольший вклад и волонтеров, и всех граждан для наших Вооруженных сил», - подчеркнула чиновник .

Маляр отметила, что в боевых условиях сложно всех воинов обеспечить пасхальными куличами, но все, что можно, делается.