ГУР: на Харьковщине россияне пытаются ввести в обращение рубли

Российские захватчики устанавливают в Харьковской области Украины оборудование российского мобильного оператора "МегаФон", пытаются ввести там рубли, а также агитируют местное население выезжать в Российскую Федерацию на закупки, сообщает Украинская правда.

Об этом идет речь в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Российские военнослужащие и сотрудники ФСБ пытаются деморализовать местное население, распространяя информацию, будто "это Украина выключила электроснабжение населенных пунктов", а также, что "Харьков уже почти оккупирован россиянами".

Одновременно оккупанты усиливают контроль за телефонными и интернет-сетями. В частности, в Харьковской области устанавливается оборудование российского мобильного оператора "МегаФон". Вводится расчет российскими рублями, а местное население агитируют выезжать в РФ для совершения покупок товаров и лекарств" , – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, жители оккупированных территорий массово отказываются от вражеской "помощи" и удивляют россиян самоорганизацией.

На оккупированных территориях Харьковской области развертывается широкое волонтерское движение. Люди самоорганизуются ради взаимопомощи.

В Великобурлукском районе волонтеры разносят по домам пищевые продукты и необходимые лекарства для малоимущих лиц. Волонтеры самостоятельно собирают средства, принципиально отказываясь от российской "помощи".

В Купянском районе, где отсутствует водоснабжение, волонтеры организовали доставку технической воды для пожилых людей. Ситуация с доступом к питьевой воде остается очень напряженной.

По данным ГУР, в течение 21-23 апреля российские военнослужащие отбирали у местных жителей генераторы для использования в своих целях.