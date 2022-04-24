ГУР: на Харьковщине россияне пытаются ввести в обращение рубли
Российские захватчики устанавливают в Харьковской области Украины оборудование российского мобильного оператора "МегаФон", пытаются ввести там рубли, а также агитируют местное население выезжать в Российскую Федерацию на закупки, сообщает Украинская правда.
Об этом идет речь в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
"Российские военнослужащие и сотрудники ФСБ пытаются деморализовать местное население, распространяя информацию, будто "это Украина выключила электроснабжение населенных пунктов", а также, что "Харьков уже почти оккупирован россиянами".
Одновременно оккупанты усиливают контроль за телефонными и интернет-сетями. В частности, в Харьковской области устанавливается оборудование российского мобильного оператора "МегаФон". Вводится расчет российскими рублями, а местное население агитируют выезжать в РФ для совершения покупок товаров и лекарств", – говорится в сообщении.
По данным украинской разведки, жители оккупированных территорий массово отказываются от вражеской "помощи" и удивляют россиян самоорганизацией.
На оккупированных территориях Харьковской области развертывается широкое волонтерское движение. Люди самоорганизуются ради взаимопомощи.
В Великобурлукском районе волонтеры разносят по домам пищевые продукты и необходимые лекарства для малоимущих лиц. Волонтеры самостоятельно собирают средства, принципиально отказываясь от российской "помощи".
В Купянском районе, где отсутствует водоснабжение, волонтеры организовали доставку технической воды для пожилых людей. Ситуация с доступом к питьевой воде остается очень напряженной.
По данным ГУР, в течение 21-23 апреля российские военнослужащие отбирали у местных жителей генераторы для использования в своих целях.
"Оккупанты выражают удивление активностью и самоорганизацией украинцев во временно оккупированных районах Харьковской области. По их словам: "В России все было бы по-другому. Никто бы не занимался волонтерством", – отметили в разведке.