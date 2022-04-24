The Independent: в РФ не могут потушить сибирские леса из-за войны в Украине

В России горят сибирские леса. Возгорания не могут погасить из-за нехватки военных пожарных – их передислоцировали для вторжения в Украину, сообщает УНИАН.

Как пишет The Independent, площадь пожаров в этом году увеличилась вдвое.

"Поскольку для крупных пожаров часто требуется военная авиация, чтобы обнаруживать и проверять отчеты со спутников, а также бороться с пожарами в Сибири, сомнительно, что эти силы будут доступны даже летом, если война продолжится. Значит, либо пожаров будет больше... либо эти самолеты и личный состав уведут с западного фронта и привезут в Сибирь" , – отметила исследователь климата из Университета Майами Джессика Маккарти.

Ученые опасаются, что масштабные пожары повлияют на таяние вечной мерзлоты, что в свою очередь приводит к новой волне возгораний.

Лесные пожары в России: что известно

Есть информация, что природные пожары окружают Сибирь и Дальний Восток. Часть городов затянуло дымкой, огонь уже подбирается к населенным пунктам.

Всего с марта возникло до 800 лесных пожаров на площади более 45 тысяч гектаров.