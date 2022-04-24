Ермак рассказал, что точно не может быть объектом переговоров с Россией
Объектом переговоров с Россией не могут быть независимость, территориальная целостность и суверенитет Украины, сообщает Укрінформ.
Об этом сказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в интервью французскому телеканалу TF1.
"Для нас объектом переговоров не может быть наша независимость, не может быть территориальная целостность и суверенитет нашего государства", – сказал Ермак.
Также он отметил, что вопрос Крыма непростой, и обсуждается, что решение этого вопроса может быть отложено на какой-то период. Но, по его словам, Украина никогда не признает незаконную аннексию Крыма и будет бороться за эту территорию.
Как сообщалось, последние очные переговоры между украинской и российской делегациями проходили в Стамбуле. Украинская делегация выступила с рядом предложений по прекращению войны, среди которых - подписание международного договора о гарантиях безопасности для Украины.