Ермак рассказал, что точно не может быть объектом переговоров с Россией

Объектом переговоров с Россией не могут быть независимость, территориальная целостность и суверенитет Украины, сообщает Укрінформ.

Об этом сказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в интервью французскому телеканалу TF1.

"Для нас объектом переговоров не может быть наша независимость, не может быть территориальная целостность и суверенитет нашего государства", – сказал Ермак .

Также он отметил, что вопрос Крыма непростой, и обсуждается, что решение этого вопроса может быть отложено на какой-то период. Но, по его словам, Украина никогда не признает незаконную аннексию Крыма и будет бороться за эту территорию.

Как сообщалось, последние очные переговоры между украинской и российской делегациями проходили в Стамбуле. Украинская делегация выступила с рядом предложений по прекращению войны, среди которых - подписание международного договора о гарантиях безопасности для Украины.