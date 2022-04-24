Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 24 апреля, провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Новое время.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Накануне его [Эрдогана] переговоров с [российским диктатором Владимиром] Путиным отметил необходимость немедленной эвакуации гражданских из Мариуполя, в частности из Азовстали, немедленного обмена заблокированных военных" , — заявил Зеленский.

Также они обсудили переговорный процесс, согласование с Турцией и другими странами гарантий безопасности для Украины. Лидеры подняли вопросы, связанные с ее обороноспособностью и с оказавшейся под угрозой из-за блокирования судоходства в Черном море глобальной пищевой безопасностью.

Ранее Эрдоган заявил, что в ближайшие дни планирует провести телефонные переговоры с Зеленским и Путиным.