Папа Римский повторил призыв к пасхальному перемирию в Украине

Папа Римский Франциск призвал в воскресенье к пасхальному перемирию в Украине, сообщает Европейская правда.

Поскольку восточные христиане, придерживающиеся юлианского календаря, отмечают в воскресенье Пасху, Папа Франциск воспользовался возможностью призвать к перемирию в Украине.

По его словам, установление перемирия было бы "малейшим и наиболее ощутимым признаком стремления к миру".

"Пусть атаки прекратятся, чтобы прийти на помощь страдающим. Остановимся и послушаемся слов Воскресшего, который в день Пасхи сказал Своим ученикам: "Мир вам" – сказал Папа.

Он призвал всех молиться за мир и иметь мужество сказать, что мир возможен.