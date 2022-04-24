Папа Римский повторил призыв к пасхальному перемирию в Украине
Папа Римский Франциск призвал в воскресенье к пасхальному перемирию в Украине, сообщает Европейская правда.
Поскольку восточные христиане, придерживающиеся юлианского календаря, отмечают в воскресенье Пасху, Папа Франциск воспользовался возможностью призвать к перемирию в Украине.
По его словам, установление перемирия было бы "малейшим и наиболее ощутимым признаком стремления к миру".
"Пусть атаки прекратятся, чтобы прийти на помощь страдающим. Остановимся и послушаемся слов Воскресшего, который в день Пасхи сказал Своим ученикам: "Мир вам" – сказал Папа.
Он призвал всех молиться за мир и иметь мужество сказать, что мир возможен.
"Пусть политические лидеры прислушаются к голосам желающего мира народа, а не эскалации конфликта" - заявил Папа Римский.