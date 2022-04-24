Гидрометцентр предупредил о возможном схождении лавин в Карпатах

В Украине предупредили о значительной снеголавинной опасности. Есть риск схождения лавин в Ивано-Франковской и Закарпатской областях, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.

На высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность 3 уровня с 24 по 25 апреля.