Гидрометцентр предупредил о возможном схождении лавин в Карпатах
В Украине предупредили о значительной снеголавинной опасности. Есть риск схождения лавин в Ивано-Франковской и Закарпатской областях, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении Отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.
На высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность 3 уровня с 24 по 25 апреля.
"Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. Настоятельно советуем воздержаться от походов на высокогорье!", - говорится в сообщении.