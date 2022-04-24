Арестович: активное наступление россиян на востоке закончится через две-три недели

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что активное наступление российских оккупантов на востоке Украины закончится через две-три недели, сообщает Новое время.

Об этом он сказал в интервью изданию Медуза.

"По темпам войны и количеству израсходованных боеприпасов и потерь — это две-три недели, не более. Это не значит, что бои полностью прекратятся. Это значит, что прекратится активное наступление, и, возможно, это будет последнее наступление второй фазы, потому что я не знаю, где они возьмут новые резервы" , — сообщил Арестович.

По словам советника главы ОП, чтобы подготовить новые резервы, России нужен минимум месяц, а то и два.

"За это время многое случится. И санкции начнут действовать, и в международном плане что-нибудь случится, и ВСУ за это время сильно укрепятся" , — подчеркнул он.

В то же время Арестович добавил, что России неоткуда укрепляться.

"У большой матушки России не осталось своих боеприпасов, да и войск особо не осталось. Мы видим, что едет сюда. Видим какие попытки мобилизации, когда на офицерские должности берут людей без военного образования... Когда едут старые танки 1960-х годов, старые БТРы и старые артиллерийские орудия, становится понятно, что с этим особо не навоюешь" , — отметил он.

18 апреля президент Владимир Зеленский в обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.