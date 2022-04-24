ОВА: в Донецкой области сократили комендантский час
Военная администрация Донецкой области сократила продолжительность комендантского часа: с 25 апреля она будет длится с 20:00 до 6:00, сообщает Украинская правда.
Об заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"С завтрашнего дня, 25 апреля, ограничения на передвижение и специальный режим светомаскировки будет действовать с 20:00 до 05:00.
Призываю всех соблюдать установленные правила – это вопрос личной и общественной безопасности".
Глава военной администрации подписал соответствующее распоряжение около 15 часов 24 апреля на Пасху.
Ранее комендантский час в Донецкой области был установлен с 19 часов до 6 утра.