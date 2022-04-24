ОВА: в Донецкой области сократили комендантский час

Военная администрация Донецкой области сократила продолжительность комендантского часа: с 25 апреля она будет длится с 20:00 до 6:00, сообщает Украинская правда.

Об заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"С завтрашнего дня, 25 апреля, ограничения на передвижение и специальный режим светомаскировки будет действовать с 20:00 до 05:00.

Призываю всех соблюдать установленные правила – это вопрос личной и общественной безопасности".

Глава военной администрации подписал соответствующее распоряжение около 15 часов 24 апреля на Пасху.

Ранее комендантский час в Донецкой области был установлен с 19 часов до 6 утра.