В США отреагировали на задержание сотрудников ОБСЕ в Донецке и Луганске

Сотрудники ОБСЕ, которых Россия удерживает в Донецке и Луганске, должны быть немедленно освобождены, заявил посол США в организации Майкл Карпентер, сообщает Новое время.

"Любой персонал, удерживаемый Россией, должен быть немедленно освобожден, а РФ будет привлечена к ответственности за любой причиненный им ущерб" , — отметил он в своем Twitter.

Карпентер добавил, что ложь России о том, что сотрудники ОБСЕ шпионили в пользу украинского правительства, заслуживает осуждения.

"Сотрудники СММ Украины лояльно и беспристрастно служили ОБСЕ" , — резюмировал посол.

24 апреля стало известно, что российские оккупанты взяли в плен ряд сотрудников ОБСЕ в Донецке и Луганске. Организация добивается их освобождения.

За десять дней до этого независимая экспертная миссия, созданная в рамках Московского механизма ОБСЕ, представила доклад по документированию нарушений прав человека, международного гуманитарного права, а также возможных военных преступлений российских военных в Украине.

Доклад содержит более 100 страниц и содержит расследование правозащитных и гуманитарных последствий вторжения РФ в Украину с 24 февраля 2022 года.