ОВА: в Луганской области в результате обстрела РФ перебит магистральный газопровод
В Горской территориальной общине в Луганской области перебит магистральный газопровод, горела трансформаторная подстанция, сообщает Укрінформ.
Об этом заявил начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Вчера россияне не только убили шестерых жителей общины и разрушили жилые дома, но и нанесли значительный ущерб остаткам инфраструктуры. В частности, перебит магистральный газопровод высокого давления. Без голубого топлива остались ориентировочно 5,5 тысячи абонентов Горской и Попаснянской общин. Также пламенем охвачено трансформаторную подстанцию. Возгорание спасатели обуздали, а вот удастся ли починить – посмотрим", - отметил Гайдай.
Он отметил, что без света и воды вторые сутки находятся жители Северодонецка.
По словам главы ОВА, в общей сложности без газоснабжения остаются 46 населенных пунктов области – 113 610 абонентов. В то же время обесточены 38 населенных пунктов – 114 155 потребителей.