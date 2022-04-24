ОВА: в Луганской области в результате обстрела РФ перебит магистральный газопровод

В Горской территориальной общине в Луганской области перебит магистральный газопровод, горела трансформаторная подстанция, сообщает Укрінформ.

Об этом заявил начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Вчера россияне не только убили шестерых жителей общины и разрушили жилые дома, но и нанесли значительный ущерб остаткам инфраструктуры. В частности, перебит магистральный газопровод высокого давления. Без голубого топлива остались ориентировочно 5,5 тысячи абонентов Горской и Попаснянской общин. Также пламенем охвачено трансформаторную подстанцию. Возгорание спасатели обуздали, а вот удастся ли починить – посмотрим" , - отметил Гайдай.

Он отметил, что без света и воды вторые сутки находятся жители Северодонецка.

По словам главы ОВА, в общей сложности без газоснабжения остаются 46 населенных пунктов области – 113 610 абонентов. В то же время обесточены 38 населенных пунктов – 114 155 потребителей.