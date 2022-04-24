РосСМИ: биржа Nasdaq прекратит работу с инвесторами из России

Доступ к бирже Nasdaq для резидентов из России будет закрыт с 29 апреля, сообщает УНИАН.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант".

"Доступ к бирже Nasdaq для резидентов из России будет закрыт с 29 апреля, сообщили в Saхo Bank" , - говорится в коротком сообщении издании.

Накануне в сети распространили скриншоты с сообщением датского инвестиционного банка Saxo Bank для его клиентов, в котором информируют, что биржи в США и странах Северной Европы прекратят работу в России с 29 апреля.

"Следующие изменения произойдут с 29 апреля 2022 года. Клиенты, проживающие в России, больше не будут иметь доступа к текущим рыночным данным или данным с задержкой с бирж Nasdaq в США и странах Северной Европы, если на счете отсутствует позиция, торгующаяся на указанных биржах" , - говорится в сообщении.

Nasdaq, одна из крупнейших бирж, прекратит работу с инвесторами из России / соцсети

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий все отечественные компании провести делистинг с иностранных бирж с последующей конвертацией в российские ценные бумаги.

Сообщается, что обращение депозитарных расписок на западных биржах должно прекратиться за 10 дней с момента опубликования закона. Компаниям дадут пять рабочих дней на расторжение договоров о размещении депозитарных расписок.