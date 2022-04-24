На АЗС появился новый вид бензина: чем он отличается от обычного топлива

Кроме экологичности, бензин улучшает работу двигателя авто, сообщает Сегодня.

Несмотря на довольно нестабильную ситуацию с горючим в Украине из-за войны, на некоторыех украинских АЗС появляются новые виды бензина. Так, с недавних пор украинские водители могут заправлять свои автомобили бензином марки А-95 ЕСО.

Об этом сообщает сеть автозаправочных комплексов BVS на своей странице в социальной сети Facebook.

Новый вид топлива состоит из бензина марки А-95 и биоэтанола. У бензина есть сразу несколько преимуществ по сравнению с традиционными видами горючего, а именно:

высокая детонационная стойкость, благодаря чему двигатель машины работает плавно;

улучшенный процесс сгорания горючего;

чистота в камере сгорания и увеличенный интервал замены моторных смазок;

экологичность.

Ситуация на рынке горючего

В начале весны украинское правительство отменило акциз и снизило до 7% НДС на моторные топлива. Эксперты отмечают, что благодаря таким решениям удалось предотвратить дефицит и существенный рост цен на горючее. Украинцы теперь будут ежемесячно экономить более 4,5 млрд грн.

В то же время директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн отметил, что малые и средние компании отказываются поставлять товары на восток страны, потому что это невыгодно. Чистая прибыль компаний составляет от 0,9 до 1,8 грн/л горючего.