ООН: за два месяца войны почти 5,2 млн украинцев покинули страну
Агентство ООН по делам беженцев сообщило, что число украинцев, покинувших страну после вторжения России два месяца назад, приближается к 5,2 млн человек. Больше всего уехало в Польшу - 2,9 млн человек, сообщает РБК-Украина.
По данным УВКБ ООН, общая цифра в 5 186 744 человека на 23 058 больше, чем в субботние данные. За апрель уехало более 1 151 000 украинцев по сравнению с 3,4 млн только в марте.
По оценкам Международной организации по миграции (МОМ) ООН, помимо числа беженцев, более 7,7 млн человек были перемещены в пределах Украины. Почти две трети украинских детей были вынуждены покинуть свои дома, включая тех, кто остался в стране.
Последние данные появились, когда украинцы отмечают православное пасхальное воскресенье.
Вот разбивка того, сколько украинских беженцев бежало в соседние страны, по данным УВКБ ООН:
- Польша: 2 899 713 человек (почти шесть из 10 украинских беженцев перебрались в Польшу).
- Россия: 578 255 человек (кроме того, 105 000 человек перебрались в Россию из контролируемых Россией районов Донецкой и Луганской областей).
- Румыния: 774 074 человека.
- Венгрия: 489 754 человека.
- Молдова: 433 214 человек.
- Словакия: 354 329 человек.
- Беларусь: 24 084 человека.