Подоляк раскритиковал экс-мэра Дюссельдорфа за поддержку России

Советник глава Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал экс-мэра Дюссельдорфа Томаса Гейзеля за поддержку России. Он предложил политику пообщайся с украинцами, которые потеряли родных, сообщает РБК-Украина.

Об этом Михаил Подоляк сообщил в Twitter.

"Экс-мэр Дюссельдорфа Томас Гейзель ставит под сомнение военные преступления России и спрашивает, можно ли доверять новостям из Украины. Думаю, господин Гейзель может приехать и задать вопрос мужчине, который потерял семью в Одессе, родителям изнасилованной девочки из Бучи или беженцам из Мариуполя" , - заявил Подоляк.

Он обвинил немецкого политика в сотрудничестве с агрессором и призвал не делать заявлений, за которые потом придется извиняться.

"Удобно, наверное, закрыть глаза и делать вид, что ничего не происходит. Изолироваться от новостей в уютном пузыре. Особенно, когда российские деньги долго грели карман. Думаю, отдельным политикам стоит подумать, не придется ли извиняться за них их внукам" , - добавил советник главы ОПУ.

Напомним, вчера российские оккупанты ракетами обстреляли Одессу, в результате чего погибли 8 человек, включая 3-месячную девочку.