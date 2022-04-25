Где в Украине самые низкие цены на аренду жилья

С начала войны ситуация на рынке аренды жилья очень нестабильна – если на западе страны цены сильно подскочили, то в Киеве упали почти на 50%, сообщает Сегодня.

Журналисты промониторили актуальные предложения в сети и предлагают узнать, где выгоднее всего можно арендовать квартиру.

Киев

Самое дешевое жилье, которое сейчас можно найти в Киеве, оценивают в 3500 грн без коммуналки. Именно за столько владелец предлагает арендовать однокомнатную квартиру на Осокорках. Смарт-жилье площадью 12 квадратных метров, оборудовано санузлом, двумя спальными местами, холодильником, стиральной машиной, микроволновкой и мебелью.

Квартира на Осокорках / Фото: Dom.Ria

В Святошинском районе предлагают однокомнатку на 36 "квадратов" за 3900 грн/мес. В комплекте – два спальных места, кухня, мебель и техника. Жилье отремонтировано, при необходимости можно довезти еще одну кровать. Рядом с домом есть озера и лес.

Квартира в Святошинском районе / Фото: Dom.Ria

Квартиру-студию за 3999 грн сдают в Соломенском районе, коммунальные – только по счетчикам. Площадь квартиры составляет 29 кв. м, есть кухня, два спальных места, стиральная машина, холодильник. Условие от владельца – проживание без животных.

Квартира в Соломенском районе / Фото: Dom.Ria

Винница

В микрорайоне Ближнее Замостье владелица сдает однокомнатную квартиру за 2500 грн/мес. Жилье на 36 квадратных метров, есть кухня и санузел. Рассчитывают на долгосрочную аренду, предпочтут студента или небольшую семью.

Квартира в Ближнем Замостье / Фото: Dom.Ria

На Корее предлагают снять жилье за 3500 грн/мес. В стоимость входит однокомнатная квартира площадью 20 "квадратов", с газовой плитой, стиральной машиной и мебелью. В помещении также установлены счетчики на воду, газ и свет.

Квартира на Корее / Фото: Dom.Ria

Сдается также однокомнатная квартира в 5-этажном доме в Тяжилове. Общая площадь составляет 34 кв.м, есть четыре спальных места. Владельцы рассчитывают на долгосрочную аренду, поселение без животных. Стоимость составляет 4000 грн/мес.

Квартира в районе Тяжилов / Фото: Dom.Ria

Днепр

Подешевело жилье и в Днепре. Сейчас цены на аренду стартуют от 2000 грн/мес. Именно столько владелица просит за комнату в 3-комнатной квартире в Индустриальном районе. Общая площадь дома составляет 70 "квадратов", есть мебель, стиральная машинка, холодильник, застеклена лоджия. Проживание с владелицей-пенсионеркой.

Квартира в Индустриальном районе / Фото: Dom.Ria

На Левом Берегу сдают однокомнатную квартиру за 3500 грн/мес. площадью 32 кв. м. Есть небольшая кухня, мебель, бытовая техника, вода греется в бойлере. Отдельно нужно платить за коммуналку по показателям счетчиков.

Квартира на Левом Берегу / Фото: Dom.Ria

За 4000 грн/мес. предлагают снять однокомнатку в Центральном районе. Квартира на 15 "квадратов" расположена на 6 этаже многоэтажки, с новым ремонтом, полностью меблирована, с бытовой техникой.

Квартира в Центральном районе / Фото: Dom.Ria

Другие предложения

Редко, но на западе страны можно найти жилье по выгодной цене. В микрорайоне Пасечная в Ивано-Франковске появилось предложение за 2000 грн/мес. За эти деньги можно арендовать однокомнатную квартиру площадью 30 кв. м с двумя спальными местами. Из нюансов – нет горячей воды, поэтому арендаторам придется самим устанавливать бойлер, но владелец рассчитывает на долгосрочную аренду.

Квартира в Франковске / Фото: Dom.Ria

В Кропивницком сдают однокомнатку площадью 33 кв.м на четвертом этаже в 5-этажном доме. Владелица рассчитывает на двух человек, которые будут снимать жилье от 1 года. В квартире есть бойлер, электроотопление, двуспальная кровать и мебель, но нет холодильника и стиральной машины. Стоимость жилья составляет 5500 грн/мес.

Квартира в Кропивницком / Фото: Dom.Ria

За 6000 грн/мес. можно арендовать квартиру в Франковском районе. Львова. Однокомнатное жилье на 41 кв.м содержит четыре спальных места, кухню, санузел и застекленный балкон. Подключен интернет и другие удобства.

Квартира во Львове / Фото: Dom.Ria

Рынок аренды в Украине

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита рассказал "Сегодня", что в ближайшее время ситуация в областях изменится. Сейчас на формирование цен влияют потоки переселенцев, которые повлекли за собой ажиотаж на западе и удешевление в столице и Одессе.

С начала мая эксперт прогнозирует отток переселенцев домой на более восточные территории. Следовательно, можно ожидать, что спекуляции со стоимостью жилья и аренды исчезнут, а цены вернутся в норму.