WSJ: Россия пытается засекретить информацию о финансовом состоянии дел в стране

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины, РФ пытается скрыть последствия санкций, введенных Западом, сообщает УНИАН.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как пишет издание, российские власти в последние дни перестали публиковать данные о государственном долге, экспорте и импорте, нефтедобыче.

Центробанк ограничил объем финансовой информации, которую должны регулярно публиковать российские банки, а Госдума работает над законопроектом, запрещающим банкам раскрывать банковскую тайну другим странам.

Кроме того в министерстве энергетики России, которое публикует ежемесячные данные о добыче и экспорте нефти, объявили, что ограничивают "распространение информации, которая может быть использована для дополнительного давления на российский рынок".

Также Центробанк прекратил публикацию данных по погашению внешнего долга.