В Белом доме анонсировали новые шаги по поддержке Украины

Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что ожидает "на следующей неделе" новых заявлений о помощи Соединенными Штатами Украины, сообщает Украинская правда.

Такое заявление он сделал в эфире NBC.

"Мы объявляем новые шаги, которые означают новую помощь, которую мы оказываем украинцам, чтобы они могли бороться. Это происходит почти ежедневно, по крайней мере - еженедельно. И мы будем больше об этом сказать и в следующую неделю" , - заявил он, подчеркнув, что помощь США уже оказала "значительное" влияние на ход войны.

"Мы показали способность быть ловкими, чтобы корректировать нашу помощь и наш подход, поскольку цели российской войны меняются. И мы будем и дальше продолжать делать это, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация на поле боя" , - добавил Файнер.

Он также прокомментировал призыв Киева признать Россию государством-спонсором терроризма, заявив, что подобный сценарий нельзя исключать.

"Мы рассматриваем целый ряд других дополнительных шагов, которые мы можем предпринять, чтобы привлечь Россию к ответственности за преступления, которые она совершает в Украине" , – пояснил Файнер.

Напомним, накануне стало известно, что Белый дом нанял генерала в отставке Терри Вольфа, чтобы помочь скоординировать сотни миллионов долларов военной помощи, направленной Соединенными Штатами в Украину.

Также на этой неделе президент Джо Байден объявил, что США посылают Украине дополнительный пакет помощи на 800 миллионов долларов, включая десятки гаубиц, тактических беспилотников и 144 000 единиц боеприпасов.