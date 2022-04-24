Глава МИД Британии: мы не успокоимся, пока Путин не проиграет
В Великобритании обещают не прекращать поддержку Украины до ее победы, сообщает Европейская правда.
Об этом на своей странице в twitter пишет министерша иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
"Сейчас мы вступаем в третий месяц незаконной войны Путина против Украины. Россия совершила ужасные зверства, включая нападения на невинных мирных жителей и детей в Одессе и осаду Мариуполя. Мы не успокоимся, пока Путин не потерпит поражение, а Украина не победит", - пишет она.
Напомним, ранее Великобритания объявила об отправке в Украину 20 самоходных артиллерийских установок и десятки тысяч снарядов.
На следующей неделе 45 000 фугасных снарядов британского производства вместе с самоходными гаубицами AS90 будут отправлены в Польшу, где украинских военных научат их использовать и обслуживать перед отправкой на фронт.
А ранее премьер-министр Борис Джонсон объявил, что Британия предоставит Украине больше артиллерийского оружия, поскольку конфликт с Россией переходит в новую фазу.
"Это станет артиллерийским конфликтом, им нужна поддержка с большим количеством артиллерии, это то, что мы будем им предоставлять... в дополнение ко многим другим формам поддержки", - сказал Джонсон в Парламенте.