FT: Путин вместо переговоров планирует захватить как можно больше территории Украины

Источники в Кремле рассказали журналистам, что российский президент Владимир Путин имеет искаженное понимание ситуации в Украине и стремится поскорее захватить как можно больше территорий, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на три источника в Кремле, которые общаются с близким окружением Путина.

По словам источников, в марте Путин всерьез размышлял над тем, чтобы подписать какое-нибудь перемирие с Украиной после неудач российской армии. Однако сейчас он хочет захватить как можно больше территорий, поскольку он не видит, как можно прекратить войну иначе.

После уничтожения украинскими ракетами крейсера "Москва", российский президент, по словам источников, якобы был настолько взбешен, что отверг идею о достижении письменного соглашения.

"Была надежда на какое-либо соглашение, договоренности. Путин колебался туда-сюда. Ему нужно было найти путь, как выйти из этой ситуации победителем.

После крушения "Москвы", Путин дал понять, что он не подпишет никаких соглашений. Теперь он не выглядит победителем, потому что уничтожение "Москвы" было унизительным для него".

Один из чиновников, с которыми пообщались журналисты издания, заверил, что Путин всерьез верит во всю ту чушь, которую рассказывают на российском телевидении, и готов идти до "великой победы". Они утверждают, что генералы докладывают Путину то, что он хочет слышать, а также его близкое окружение повторяет пропагандистские глупости, которые вещают по российскому телевидению.

Якобы во время разговоров со своими близкими соратниками Путин всерьез говорил, что российская армия не обстреливала гражданское население в Мариуполе, в том числе на территории завода "Азовсталь".

Президент России избегает встречи с Зеленским любой ценой и говорит, что "пока еще не время для такой встречи". В Кремле предполагают, что он намекает на то, что сначала российской армии нужно захватить больше территорий, чтобы иметь преимущество на переговорах.

Некоторые российские чиновники опасаются, что Путин готов применить тактическое ядерное оружие по территории Украины, если его войска потерпят неудачу при дальнейшем наступлении.

Во время телефонного разговора с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, который пытался убедить Путина встретиться с Зеленским, Путин якобы сказал ему, что переговоры зашли в тупик, потому что Украина "построила стену", а потому пока не время для такой встречи. Подобное он рассказывает и турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.