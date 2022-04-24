Марин Ле Пен заранее признала поражение в президентских выборах Франции

Сегодня, 24 апреля, во Франции состоялся второй тур президентских выборов. Соперница президента страны Эммануэля Макрона Марин Ле Пен заранее признала поражение, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Во время выступления из своего штаба, Марин Ле Пен заявила о своей преданности Франции и французскому народу. Она отметила, что 43% поддержки уже являются для нее потрясающей победой.

Кандидат на пост президента добавила, что не намерена покидать политику после поражения.

"Миллионы наших соотечественников выбрали национальный лагерь и изменения. Я хотела бы выразить глубокую благодарность тем, кто имел доверие в первом туре, и тем, кто своими миллионами присоединился к нам во втором туре" , - отметила Ле Пен.

Также она подчеркнула, что будет бороться с "монополизацией власти".