Марин Ле Пен заранее признала поражение в президентских выборах Франции
Сегодня, 24 апреля, во Франции состоялся второй тур президентских выборов. Соперница президента страны Эммануэля Макрона Марин Ле Пен заранее признала поражение, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Во время выступления из своего штаба, Марин Ле Пен заявила о своей преданности Франции и французскому народу. Она отметила, что 43% поддержки уже являются для нее потрясающей победой.
Кандидат на пост президента добавила, что не намерена покидать политику после поражения.
"Миллионы наших соотечественников выбрали национальный лагерь и изменения. Я хотела бы выразить глубокую благодарность тем, кто имел доверие в первом туре, и тем, кто своими миллионами присоединился к нам во втором туре", - отметила Ле Пен.
Также она подчеркнула, что будет бороться с "монополизацией власти".
"Я буду вести эту борьбу вместе с Джорданом Барделлой, со всеми теми, кто выступал против Эммануэля Макрона, со всеми теми, у кого на сердце нация. Мы хотим объединить всех тех, откуда бы они ни были", - отметила Ле Пен.