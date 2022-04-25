Цены на первичную недвижимость будут расти на 12% в год - прогноз

Цены на первичном рынке жилой недвижимости будут характеризоваться расхождением в пожеланиях продавцов и оценках покупателей. К балансу рынок придет спустя несколько месяцев, а затем цены начнут перманентно расти, сообщает UBR.

Спустя 2-3 месяца после окончания войны украинский рынок недвижимости найдет баланс между спросом и предложением, а затем цены на первичном рынке начнут расти на 1% в месяц, или на 12% в годовом измерении. Такой прогноз дал специалист по рынку недвижимости Михаил Артюхов.

Согласно мнению, высказанному президентом Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрием Питой, сейчас фактически замороженный рынок первичного жилья начнет восстанавливаться после возобновления работы Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

После этого, полагает Пита, средняя стоимость первичного жилья на Западной Украине может увеличиться на 5-10% от довоенного уровня – этому поспособствует приток переселенцев из других регионов государства, а также дефицит предложения на местном рынке.

Если говорить об общем состоянии рынка Украины, то Михаил Артюхов выразил мнение, что он начнет восстанавливаться не после открытия Госреестра, а только после окончания боевых действий. В течение первых трех месяцев сделки будут характеризоваться разбалансированием между ценой предложения и возможностями потенциальных покупателей – к этому приведет увеличение доли участвующих напрямую в переговорах владельцев недвижимости, а не профессиональных специалистов.

Уже после того, как участники рынка придут к балансу между спросом и предложением, цена на жилье начнет увеличиваться на 1% в месяц, прогнозирует Артюхов. При этом он считает, что к довоенному уровню стоимость жилья вряд ли вернется спустя год.

К декабрю 2021 года, подсчитывали на профильном портале "ЛУН", средняя стоимость квадратного метра в киевских новостройках составляла 34,7 тыс. грн, во львовских – 20,9 тыс. грн.