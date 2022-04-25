Скандал с премиями: председателя и двух членов правления ОПЗ отстранили

Наблюдательный совет Одесского припортового завода принял решение отстранить председателя и двух членов правления от исполнения обязанностей после того, как они оформили себе 7 млн грн премий во время военного положения.﻿ Об этом сообщает пресс-служба﻿ завода.

"Члены наблюдательного совета единогласно считают недопустимыми действия менеджмента, в результате которых предприятие в условиях нехватки ликвидности теряет денежные средства в крупном размере в виде премий ТОП-менеджмента" , – сказано в сообщении.

Отмечается, что поскольку ни наблюдательный совет в целом, ни его комитеты не согласовывали и не рассматривали решение о назначении премий, за него несут персональную ответственность соответствующие должностные лица общества.

"Именно поэтому сегодня на внеочередном заседании наблюдательный совет принял решение отстранить от выполнения служебных обязанностей и. о председателя правления и двух членов правления, которым такие выплаты были осуществлены" , – отмечается в обращении наблюдательного совета.

Также отмечается, что члены наблюдательного совета получили информацию о соответствующей выплате из СМИ, поскольку действующее законодательство предусматривает представление только квартальных отчетов менеджмента в орган управления.

Наблюдательный совет призвал руководство вернуть деньги и пообещал провести аудит.