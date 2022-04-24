Макрон: следующие годы не будут тихими, а историческими

Франция должна быть требовательна и амбициозная. Война в Украине существует, чтобы напомнить, что страна должна проявить свой голос, чтобы показать ясность своего выбора и показать свою силу во всех областях, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом заявил президент Франции Эманнуэля Макрона после второго тура выборов президента.

"Мы должны быть доброжелательными и уважительными, потому что в нашей стране так много сомнений, так много разногласий. Никто не останется на обочине. Нам предстоит вместе работать над этим единством, благодаря которому мы сможем жить во Франции счастливее. Грядущие годы точно будут не тихими, а историческими, и мы сможем написать их для нашего поколения" , - заявил Макрон.

Он отметил, что "эта новая эра будет не продолжением пятилетнего периода, который заканчивается, а обновлением, чтобы добиться большего".