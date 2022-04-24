Посол РФ: США отменили мероприятие в честь встречи американских и советских солдат на Эльбе
По словам посла России в США Анатолия Антонова, власти США отказались проводить в этом году торжественную церемонию в память о встрече американских и советских солдат на Эльбе в 1945 году, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
По его словам, американская сторона отказала в проведении подобных мероприятий.
"Чисто формально мероприятие отменило Арлингтонское кладбище, но нам четко было сказано, что по рекомендации Госдепартамента", — отметил российский дипломат.