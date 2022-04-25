Посол: у России есть военные планы против Эстонии

РФ угрожает Эстонии и имеет военные планы против этого государства, и Таллин будет продолжать оказывать военную помощь Украине, которая противостоит российскому вторжению и фактически на своей земле обороняет страны Балтии, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом заявил посол Эстонии в Украине Каимо Кууск в эфире канала "Украина 24".

Дипломат подчеркивает, что Эстония никогда не перестанет помогать Украине, имея общие демократические ценности, а также из соображений собственной безопасности.

"Мы решили, что мы никогда не оставим вас наедине. Это также не оставим других друзей, которые также становятся жертвами агрессии. Мы также очень прагматичны, на самом деле. Мы маленькие, но мы хотим сказать, что мы компактные. Мы знаем, что наша оборона, защита, начинается с Донбасса" , - сказал посол.

Кууск добавил, что его страна готова делиться продуктами и оружием "с нашими друзьями, которые защищают фактически нас".

"Мы знаем, что у России есть военные планы против нас. У них запланированы учения, которые они хотят провести. Поэтому нам не нужно ждать. Мы предоставляем Украине оружие, и каждый "Джавелин", который поражает российский танк, делает угрозу против нас меньшей" , - отметил он.

Ранее сообщалось, что Эстония передала Украине очередную партию вооружения, которая включала противотанковые ракеты, гаубицы, безоткатные противотанковые пушки, гранатометы и прочее.