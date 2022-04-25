В российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе

В российском городе Брянск ночью 25 апреля произошел сильный пожар в районе нефтебазы, а также слышались взрывы. Об этом, со ссылкой на российские СМИ, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

По сообщениям местных жителей в пабликах, прогремело два взрыва, в частности в районе завода Сельмаш, и вспыхнул пожар в районе нефтебазы "Дружба". Сообщается, что загорелись резервуары с топливом.

РосСМИ пишут, что, по неподтвержденной информации, взрыв произошел на территории местной воинской части.

Также отмечается, что ГУ МЧС по Брянской области сначала разместило информацию о пожаре на нефтебазе, но потом публикация была удалена, передает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", и приводит текст данного сообщения:

"В 02:00ч 25.04.2022 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Брянской области поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Брянск, Фокинский район, пр. Московский. К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу (номеру) пожара. По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы".

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал, сообщили в МЧС.

Видео о пожаре в Брянске публикуют в социальных сетях. На кадрах видно, что пламя очень крупное, и зарево от огня видно из разных точек города.

Видео: крупный пожар в Брянске 25 апреля