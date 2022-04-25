В ОБСЕ призвали немедленно освободить задержанных в Донецке и Луганске сотрудников

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид призвали немедленно освободить четырех членов Специальной мониторинговой миссии, которых задержали в оккупированных РФ Донецке и Луганске, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Председатель Организации назвал задержание членов национальной миссии СММ "неприемлемым", и отметил, что их удерживают под стражей без предъявления обвинений "в течение определенного периода времени".

Генсек ОБСЕ осудила "прискорбные акты запугивания, преследования и враждебной публичной риторики" в отношении СММ и сотрудников миссии в неподконтрольных правительству Украины районах Донецка и Луганска.

"Все члены нашей национальной миссии остаются должностными лицами ОБСЕ и должны быть наделены функциональной неприкосновенностью, в том числе в течение этого периода, когда истек срок действия мандата" , - сказала Шмид.

В ОБСЕ обратили внимание, что несмотря на то, что 1 апреля все действия, предусмотренные мандатом, были прекращены, СММ продолжает выполнять минимальные необходимые административные задачи.