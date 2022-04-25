Премьер Великобритании и генсек ООН обсудили варианты помощи Мариуполю

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который во вторник намерен посетить Москву. Ключевой темой разговора стал вопрос оказания гуманитарной помощи населению украинского Мариуполя, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении британского правительства.

"Они обсудили общую обеспокоенность ударами в районах, осажденных российскими силами, таких как Мариуполь и Херсон, и необходимость добиться прекращения огня, поддерживать гуманитарные усилия и обеспечить возможность выезда для мирного населения. Премьер-министр четко заявил о необходимости глобальной солидарности, подчеркнув, что Соединенное Королевство продолжает тесно сотрудничать с международными партнерами, помогая Украине защищать свою территорию" , - комментирует разговор пресс-служба Джонсона.

Все российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.