Источник: Зеленский провел "очень продуктивную" встречу с американской делегацией

В Киеве с визитом вчера побывали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд, тогда же состоялась их встреча с президентом Владимиром Зеленским. Об этом, со ссылкой на источники в Офисе президента, сообщает Украинская правда.

Американская делегация прибыла в Украину 24 апреля. В воскресенье американских министров принял Зеленский.

"Из соображений безопасности о приезде не объявляли. Но встречи были очень продуктивны. Утром объявим о результатах" , - сообщил источник. ﻿

Визит Блинкена и Остина – первый приезд американских чиновников непосредственно в Украину с начала российской интервенции.

Этот приезд важен на фоне того, что США в отличие от многих европейских стран до сих пор не вернули свое посольство в Киев.