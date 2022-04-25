Источник: Зеленский провел "очень продуктивную" встречу с американской делегацией
В Киеве с визитом вчера побывали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд, тогда же состоялась их встреча с президентом Владимиром Зеленским. Об этом, со ссылкой на источники в Офисе президента, сообщает Украинская правда.
Американская делегация прибыла в Украину 24 апреля. В воскресенье американских министров принял Зеленский.
"Из соображений безопасности о приезде не объявляли. Но встречи были очень продуктивны. Утром объявим о результатах", - сообщил источник.
Визит Блинкена и Остина – первый приезд американских чиновников непосредственно в Украину с начала российской интервенции.
Этот приезд важен на фоне того, что США в отличие от многих европейских стран до сих пор не вернули свое посольство в Киев.