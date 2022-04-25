Генштаб: враг пытался безуспешно штурмовать два направления из Изюма

Российские захватчики пытались проводить штурм в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск, однако не имели успеха, сообщает Украинская правда.

Об оэтом говорится в сводке Генштаб ВСУ по состоянию на 6:00 25 апреля.

"Противник проводит наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути между указанными территориями и оккупированным Крымом" , – говорится в сообщении.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях враг активных действий не проводил, существенных изменений в положении и деятельности подразделений противника, что обеспечивает охрану украино-белорусского и украино-российского участков государственной границы Украины не выявлено.

На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Харьков, Карасовка, Прудянка и Корорбочкино.

На направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск враг пытался провести штурмовые действия, успеха не имел, совершал обстрелы в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье и Новая Дмитровка.

На Донецком и Таврическом направлениях противник совершал артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. В городе Мариуполь враг наносил ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск на территории завода "Азовсталь". Ведёт штурмовые действия населенного пункта Попасная.

В Южнобужском направлении враг обстреливал позиции украинских войск в районах населенных пунктов Княжевка и Николаевка.

Силы обороны Украины наносят противнику значительные потери.

Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены тринадцать танков, три артиллерийские системы, семнадцать единиц бронированной техники, четыре боевых бронированных машин и восемнадцать единиц автомобильной техники и четыре топливозаправщика.

Подразделениями противовоздушной обороны, в указанном районе, были сбиты три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".