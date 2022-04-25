Стефанчук рассказал, сколько законов приняла Рада за время войны

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук рассказал о работе парламента во время войны. За этот период народные депутаты провели семь заседаний, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

"Она (работа ВРУ, - ред.) организована так, как это предусмотрено законом о правовом режиме военного положения. Начиная с 24 февраля, Верховная рада работает в непрерывном пленарном режиме. Мы собираемся тогда, когда есть необходимое количество законопроектов, которые нужно принять. До этого каждый документ прорабатывается со всеми фракциями и группами, затем - в комитетах. И когда проект закона уже согласован всеми, его выносят на утверждение в сессионный зал" , - отметил спикер.

По его словам, за время войны Рада принял 13 постановлений, 88 законопроектов в целом и 18 законопроектов за основу. Большинство из них связаны с вопросами военного времени, поддержкой армии, формированием социальной защиты для временно перемещенных лиц.

Также парламент занимается и вопросами политического характера и международным сотрудничеством.