WSJ: Байден сегодня предложит назначить нового посла в Украине

Президент США Джо Байден 25 апреля может выдвинуть кандидатуру на должность американского посла в Украине. Ожидается, что пост получит Бриджит Бринк.﻿ Об этом, со ссылкой на The Wall Street Journal, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

По словам высокопоставленного представителя Госдепартамента США, уже на этой неделе американские дипломаты вернутся в Украину. Сначала это будут однодневные поездки во Львов, позже планируется возвращение посольства в Киев.

Кроме того, ожидается, что сегодня Байден выдвинет кандидатуру нынешнего посла в Словакии Бриджит Бринк на должность американского посла в Украине.

Напомним, Украина одобрила кандидатуру Бриджит Бринк на должность американского посла в своей стране еще в начале февраля.

Должность посла США в Украине остается вакантной с мая 2019 года. Предыдущим послом была Мари Йованович.