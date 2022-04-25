All Retail: Lidl отказался от запуска сети супермаркетов в Украине

All Retail: Lidl отказался от запуска сети супермаркетов в Украине
Фото: Rick Richards

Анонсированный выход на украинский рынок сети супермаркетов Lidl откладывается. Региональный менеджер Lidl Ukraine Адам Мищишин возглавит словацкий филиал сети, сообщает Новое время.

На этой должности Мищишин заменит Матуша Галу и таким образом будет третьим CEO Lidl в этой стране, пишет профильное издание All Retail.

Сам Гала, который возглавлял словацкий Lidl с июня 2016, с мая возьмет на себя управление филиалом ритейлера в Бельгии и Люксембурге.

В общей сложности сеть Lidl работает на 31 рынке в Европе и США. Компания управляет около 11,5 тыс. магазинами.

Напомним, что о планах выхода Lidl на украинский рынок сообщалось еще в октябре 2021 года.

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