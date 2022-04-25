All Retail: Lidl отказался от запуска сети супермаркетов в Украине

Анонсированный выход на украинский рынок сети супермаркетов Lidl откладывается. Региональный менеджер Lidl Ukraine Адам Мищишин возглавит словацкий филиал сети, сообщает Новое время.

На этой должности Мищишин заменит Матуша Галу и таким образом будет третьим CEO Lidl в этой стране, пишет профильное издание All Retail.

Сам Гала, который возглавлял словацкий Lidl с июня 2016, с мая возьмет на себя управление филиалом ритейлера в Бельгии и Люксембурге.

В общей сложности сеть Lidl работает на 31 рынке в Европе и США. Компания управляет около 11,5 тыс. магазинами.

Напомним, что о планах выхода Lidl на украинский рынок сообщалось еще в октябре 2021 года.