Камышин: российские войска обстреляли несколько железнодорожных станций

Российские войска сегодня, 25 апреля, обстреляли железнодорожную инфраструктуру в западных и центральных областях Украины. Об этом сообщил председатель правления УЗ Александр Камышин.

"Российские войска продолжают системно разрушать железнодорожную инфраструктуру. Сегодня утром в течение часа под обстрел попали 5 железнодорожных станций в центральной и западной Украине" , - говорится в сообщении.

Пострадавшие есть, данные уточняются.

Он отметил, что как минимум 16 пассажирских поездов будут задержаны.