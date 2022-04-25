Луганская ОВА: на Пасху россияне разрушили 7 домов в области

24 апреля войска РФ разрушили в Луганской области семь домов и третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод Лисичанска. Об этом, ссылаясь на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, сообщает пресс-служба﻿ ОВА.

"В православный праздник в квартиру прилетает снаряд – от православного. Это признак «русского мира» – убивать и разрушать, не думая, только выполняя приказы. В воскресенье вся область оказалась под мощными обстрелами россиян. Сгорели три многоэтажки и четыре частных дома", – рассказал глава ОВА.

Также, по его словам, из-за вражеского огня попали в ДТП или загорелись несколько автомобилей, в том числе – грузовых. Поэтому людей спасали не только из-под завалов, но и из-под разбитых транспортных средств.

Кроме того, снова было попадание в нефтеперерабатывающий завод.

"Российская армия уже третий раз попала в нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. Информация о возможных последствиях проверяется", – сообщил Гайдай.

Сообщается, что больше всего от русской армии 24 апреля пострадали Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Горное.

Так, в Лисичанске повреждены две многоэтажки и, по меньшей мере, два частных дома. В Северодонецке – многоэтажка и хозяйственные постройки рядом. В Рубежном и Горном – дома.